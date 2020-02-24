Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.
Уточнюється, що у двох жінок в поїзді були кашель і лихоманка. Пасажирки були повернуті назад в Італію.
В той же час близько 300 пасажирів потягу , серед яких в основному німці і австрійці, очікували рішення влади Австрії.
В кінцевому підсумку рух для поїзда відкрили і він прибув до Мюнхена.
Також повідомляється, що один з регіональних потягів з Австрії до Італії змушений був повернутися назад в точку відправлення, а потяг, який рухався з Ніцци до Москви, змінив свій маршрут.
Нагадаємо, що влада італійського регіону Ломбардія заявили про третю жертву коронавірусу COVID-19.
- Влада італійського регіону Венето оголосили про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.