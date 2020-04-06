Про це повідомляє ділова газета Financial Times.

За планом, представленим канцлером Австрії Себастьяном Курцем, вже наступного тижня в країні можуть відкрити деякі магазини, але ресторани, торгові центри та перукарні будуть закриті ще як мінімум до травня

При цьому громадські заходи на зразок футбольних матчів можуть початися знову в кінці червня.

За словами Курца, послаблення обмежень буде залежати від того, як громадськість продовжить дотримуватися принципів соціального дистанціювання.

Також канцлер продовжив до 1 травня обмеження на пересування. В даний момент виходити з дому можна для того, щоб піти на роботу, піти за продуктами, допомогти іншій людині, або позайматися на свіжому повітрі спортом.

В Австрії від коронавірусу померли 220 людей.