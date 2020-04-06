Про це повідомляє ділова газета Financial Times.
За планом, представленим канцлером Австрії Себастьяном Курцем, вже наступного тижня в країні можуть відкрити деякі магазини, але ресторани, торгові центри та перукарні будуть закриті ще як мінімум до травня
При цьому громадські заходи на зразок футбольних матчів можуть початися знову в кінці червня.
За словами Курца, послаблення обмежень буде залежати від того, як громадськість продовжить дотримуватися принципів соціального дистанціювання.
Також канцлер продовжив до 1 травня обмеження на пересування. В даний момент виходити з дому можна для того, щоб піти на роботу, піти за продуктами, допомогти іншій людині, або позайматися на свіжому повітрі спортом.
В Австрії від коронавірусу померли 220 людей.
- Нагадаємо, 5 квітня в Києві поліцейські перекрили пішохідний міст в Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.