Канцлер Австрії Себастьян Курц хоче зняти обмеження на пересування на кордоні з Німеччиною до кінця травня.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

“Я оптимістично налаштований, що ми знайдемо рішення з Німеччиною протягом найближчих декількох тижнів”, – заявив канцлер.

За словами Курца, на даний момент в Австрії та в Німеччині фіксується невелика кількість нових підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Водночас міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан раніше закликав європейські держави координуватися для того, щоб полегшити контроль на кордонах.

Відзначається, що туристична сфера Австрії, яка займає 15,4% ВВП держави, дуже залежна від гостей з Німеччини. Зокрема, протягом 2019 року німцями було заброньовано близько 37% ночівель в Австрії, а самими австрійцями тільки близько 30%.

Нагадаємо, що Латвія, Литва та Естонія з 15 травня відкриють свої кордони для громадян.