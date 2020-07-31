В Австрії почнуть приймати літаки з України, але мандрувальникам доведеться здавати тест на COVID-19 та проходити обсервацію. До того ж — туризм все ще під забороною.

Про це повідомили пресслужба аеропорту Відня та посол України в Австрії Олександр Щерба.

Як відомо, 14 липня Австрія продовжила заборону на польоти в Україну та деякі інші країни до кінця липня. 31 липня термін заборони завершується, продовжено її не було.

Тож з 1 серпня Австрія будуть діяти різні вимоги для різних груп країн, для деяких умови буде спрощено.

Без обмежень можна буде в’їжджати з “безпечних країн”: Андорра, Бельгія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Хорватія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Польща, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Іспанія, Чехія, Угорщина, Ватикан, Велика Британія і Кіпр.

До “країн ризику” віднесено Україну та Албанію, Бангладеш, Білорусь, Боснію і Герцеговину, Бразилію, Болгарію, Чилі, Еквадор, Єгипет, Індію, Індонезію, Іран, Косово, Мексику, Молдову Чорногорію, Нігерію, Північну Македонію, Пакистан, Перу, Південну Африку, Португалію, Румунію, Російську Федерацію, Швецію, Сенегал, Сербію, Туреччину, Філіппіни, США та провінцію Хубей (Китайська Народна Республіка).

Для в’їзду з цих країн громадяни повинні мати негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття, а також пройти 10-денний карантин.

Ті, хто прибуватимуть з країн, що не увійшли до цих двох списків, також матимуть показувати негативний тест COVID-19, але проходити карантин 10 днів для них не є обов’язковим. Замість цього вони можуть знову здати тест після прибуття. Це можна зробити, наприклад, в аеропорті.

Посол України в Австрії пояснив, що, хочу заборону на посадку літаків з “країн ризику”, серед яких Україна, було скасовано, правила в’їзду залишаються незмінними. Тож право на в’їзд матимуть тільки окремі категорії громадян.