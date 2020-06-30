Про це повідомило австрійське видання Der Standart.

Уточнюється, що заборону на виконання польотів між Австрією та Україною подовжено до 15 червня.

Відзначається, що міністром охорони здоров’я Австрії Рудольфом Аншобером були оприлюднені заходи щодо боротьби з коронавірусом, згідно з якими авіаційні рейси в країну з Росії, Китаю, Білорусі, України, Ірану, Португалії, Великобританії, Швеції та італійського регіону Ломбардія залишаються забороненими.

При цьому повідомляється, що виключення можливі в тих випадках, якщо авіаційний рейс до Австрії “відповідатиме інтересам республіки” і такі випадки розглядатимуться окремо.

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.