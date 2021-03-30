Австрія веде переговори з Росією стосовно закупівлі мільйона доз вакцини проти коронавірусу "Спутник V", яка ще не схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.

Про це пише Reuters з посиланням на офіс канцлера Себастьяна Курца.

Лідер консерваторів Курц раніше піддавався критиці з боку опозиційних партій, оскільки його уряд не закупив такої кількості вакцин від коронавірусу, яку б міг отримати в рамках схеми колективних закупівель Європейського союзу. Канцлер звинуватив у ситуації з дефіцитом вакцин австрійського чиновника в органі Євросоюзу, що займається розподілом вакцин, оскільки той ухвалював рішення щодо постачі без консультації з Віднем.

З’ясувалося, що вакцини, вчасно не викуплені країною, для якої вони призначалися, перерозподілялися між іншими. Курц заявив, що лише нещодавно дізнався про цю систему. Чиновник врешті залишив свій пост.

На тлі цієї ситуації канцлер прийняв рішення вести переговори щодо постачання російської вакцини “Спутник V”. За його словами, Москва запропонувала продати Австрії 1 мільйон доз з квітня.

“Щодо вакцин не має бути жодних геополітичних шор. Єдине, що слід враховувати, – це ефективність і безпека препарату”, – сказав Курц.

Зазначається, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) перевіряє ефективність “Спутник V”. При цьому поки немає повідомлень про те, що Австрія використовуватиме вакцину лише у разі відповідного схвалення регулятором.

Варто нагадати, що австрійський канцлер давно прагне підтримувати добрі відносини з Росією, кажучи, що хоче бути мостом між Сходом і Заходом.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення.