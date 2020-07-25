З понеділка, 27 липня, Австрія вводить нові обмеження на в'їзд з 32 країн або районів з високим ризиком зараження коронавірусом.

Про це повідомляє OE24 з посиланням на постанову Міністерства охорони здоров’я Австрії.

Зазначається, що для громадян третіх країн, які не є вихідцями з ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії, зокрема українців, застосовується заборона на в’їзд. У разі якщо громадяни цих країн прибули з Шенгенської зони, їм потрібно надати негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в’їзду.

Також після в’їзду в країну ці особи повинні пройти 10-денний карантин. Для цього вони повинні надати підтвердження розміщення. Витрати вони повинні нести самостійно.

До “червоного списку” австрійського уряду потрапили: Єгипет, Албанія, Бангладеш, Білорусь (Білорусь), Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Чилі, Еквадор, Індія, Індонезія, Іран, Косово, Мексика. , Молдова, Чорногорія, Нігерія, Північна Македонія, Пакистан, Перу, Філіппіни, Португалія, Румунія, Російська Федерація, Швеція, Сенегал, Сербія, Південна Африка, Туреччина, Україна, США і провінція Хубей (Китай).

Винятки із заборони на в’їзд для громадян третіх країн поширюються на медсестер, сезонних працівників та дипломатів.

Крім того, дозволено транзит через Австрію без зупинок.