Австрійська влада оголосила підозрюваного у шпигунстві дипломата РФ "персоною нон грата" та вислала його з країни. Росія відповіла тим самим.

Про це повідомляє австрійська газета Kronen Zeitung.

За інформацією правоохоронців, російський дипломат за підтримки громадянина Австрії протягом багатьох років займався промисловим шпигунством у високотехнологічній компанії. Справа щодо шпигунства дійшла до суду, де австрієць назвав російського дипломата своїм керівником. Росіянин своєю чергою відмовився давати будь-які свідчення, пославшись на свій дипломатичний імунітет.

Дипломатичний імунітет захищає персонал дипломатичних місій від цивільного або кримінального переслідування залежно від рангу, але не позбавляє зобов’язань дотримуватися законів держави, яка їх приймає.

У відповідь на те, що сталося, влада Австрії оголосила дипломата “персоною нон ґрата” та зобов’язала його залишити країну до 1 вересня.

МЗС Росії назвало це рішення “необґрунтованим” та “керуючись принципом взаємності” оголосило “персоною нон грата” дипломата посольства Австрії в РФ.