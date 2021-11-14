З 15 листопада влада Австрії вводить локдаун для громадян, які не були вакциновані проти коронавірусу або не перехворіли на COVID-19.

Про це заявив канцлер країни Александр Шалленберг, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Приблизно 65% населення Австрії повністю вакциновано проти COVID-19, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі. Багато австрійців скептично ставляться до вакцин, і цей погляд підтримує вкрай права Партія свободи, третя за величиною в парламенті.

У той час як Нідерланди борються зі сплеском інфекцій, вводячи часткову ізоляцію, яка поширюється на всіх, уряд Австрії, очолюваний консерваторами, заявляє, що хоче уникнути додаткових обмежень для тих, хто повністю вакцинований.

“Ми маємо підвищити рівень вакцинації. Це ганебно низький рівень”, – заявив Шалленберг на пресконференції у неділю, оголосивши про локдаун після відеоконференції з очільниками 9 австрійських регіонів.

Міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн повідомив, що особи віком 12 років і молодші будуть звільнені від локдауну, у той час, як нещеплені проти COVID-19 люди зможуть залишати свої будинки лише з обмеженої кількості причин, наприклад, для роботи чи купівлі предметів першої необхідності. Також посиленні обмеження не стосуватимуться людей, які одужали після захворювання.

Зазначається, що обмеження діятимуть щонайменше 10 днів.

Багато чиновників у Австрії, у тому числі представники консервативної партії Шалленберга та поліції, висловили сумніви в тому, що такий локдаун може діяти належним чином, оскільки він поширюється лише на частину населення. Однак Шалленберг та міністр внутрішніх справ Карл Негаммер заявили, що поліція проводитиме ретельні перевірки.