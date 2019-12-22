Авіакомпанія Austrian Airlines ввела авіаційний проїзний, який дозволяє здійснювати 10 перельотів з Відня і до Відня за фіксованою ціною і діє протягом року.

Про це повідомляє видання Avianews.

Список можливих напрямків перельотів включає близько 60 міст Європи, в тому числі Київ, Одесу, Дніпро і Львів, а також Марракеш в Марокко і столицю Вірменії Єреван.

Проїзні є двох типів – City Pass (від 449 євро – 45 євро за переліт), який дозволяє здійснювати перельоти між Віднем і одним визначеного міста, і Europe Pass (від 799 євро – 80 євро за переліт), що охоплює перельоти з Відня в будь-який з 60 міст.

Зазначається, що найнижча ціна діє, якщо пасажир вибирає опцію бронювання перельоту не менше ніж за 60 днів до вильоту і з виключенням періоду Різдвяних і Великодніх канікул.

Водночас, можна вибрати проїзні з бронюванням квитків за 21 або 7 днів до вильоту, що охоплюють рейси в період свят, проте в такому випадку застосовуються підвищувальні коефіцієнти.