Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідне оголошення зробила влада муніципалітету Тарсдорф, куди входить населений пункт.

Село розташоване на північ від Зальцбурга, неподалік від кордону з Німеччиною.

Рішення про перейменування населеного пункту було прийнято у зв’язку з тим, що жителі села втомилися від жартів, які назва Fucking викликає в англомовному світі (Fucking при прочитанні англійською звучить нецензурно). Вони вже не один рік наполягали на перейменуванні.

Місцевих жителів також дратували регулярні крадіжки вивісок з назвою села, повідомляє DW.

Туристи, які приїжджали в Фукінг, часто фотографувалися на тлі таблички з назвою при в’їзді в село (іноді в неоднозначних позах).

Назва села вже давно стало предметом веселощів в англомовних ЗМІ, які повідомляли про роздратування місцевих жителів з приводу крадіжок вивісок на сувеніри.

У 2018 році порнографічний сайт Pornhub оголосив, що пропонує безкоштовний преміум-доступ жителям міст і селищ з такими назвами, як Тіц (Titz), Фукінг, Біг Бівер (Big Beaver) та інших.

Село Fucking змінить свою назву з 1 січня 2021 року.