Про це повідомляють #Букви.
Як сповіщалося, сьогодні, 21 червня, в Бухаресті, на “Арена Націонале” відбудеться матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи, в якому національна збірна України зустрінеться зі збірною Австрії.
Напередодні матчу в Мережі поширилося відео, на якому можна побачити, як австрійські вболівальники разом з українськими заспівали відому кричалку “Путіна х***о”.
Також ширяться відео, на яких можна побачити, що на вулицях Бухареста сьогодні панує атмосфера свята. Вболівальники разом проводять час, вигукують гасла на підтримку один одного.
- Нагадаємо, під час матчу Євро-2020 Україна — Македонія вболівальники скандували гасло “Путін — х***о”.
- Росія вимагала, аби УЄФА відреагувала на це й застосувала заходи щодо українських вболівальників.