Напередодні матчу в якому національна збірна України зустрінеться зі збірною Австрії, в Бухаресті панує дружня атмосфера. Вболівальники обох країн разом заспівали "Путін х***о".

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, сьогодні, 21 червня, в Бухаресті, на “Арена Націонале” відбудеться матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи, в якому національна збірна України зустрінеться зі збірною Австрії.

Напередодні матчу в Мережі поширилося відео, на якому можна побачити, як австрійські вболівальники разом з українськими заспівали відому кричалку “Путіна х***о”.

Також ширяться відео, на яких можна побачити, що на вулицях Бухареста сьогодні панує атмосфера свята. Вболівальники разом проводять час, вигукують гасла на підтримку один одного.