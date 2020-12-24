Конституційний суд Австрії постановив, що два урядові заходи з боротьби з розповсюдженням коронавірусу в школах — обов'язкове носіння маски та поділ класів на дві половини для навчання по черзі — є незаконними.

Про це повідомляє The Local.

Система роздільних класів означала, що одні учні вчилися понеділками й вівторками, а інші – середами, четвергами п’ятницями. В інший час мусили були залишатися вдома.

“Крім того, було вирішено, що всі люди, що перебувають у шкільних будівлях, повинні були носити маску весь час, крім уроків. У своєму рішенні, опублікованому сьогодні, Конституційний суд визнав зазначені заходи незаконними”, – йдеться в заяві.

Своє рішення суд пояснив тим, що “міністерство не розтлумачило, чому вважає ці заходи необхідними”.

Позов подали батьки двох дітей, заявивши, що вжиті заходи порушують принципи рівності перед законом, право на особисте життя та право на освіту.

Міністерство освіти, своєю чергою, заявило, що взяло до відома рішення суду.