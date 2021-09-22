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Автівку помічника президента Шефіра обстріляли угорськими кулями — МВС

З місця нападу на першого помічника президента України Сергія Шефіра вилучили понад 20 гільз. Усі набої були угорського виробництва.

Середа, 22 вересня 2021, 23:35

Про це в етері телеканалу “Україна 24” повідомив перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За словами Єніна, автомобіль Сергія Шефіра було обстріляно кулями угорського виробництва 7,62 калібру.

“Ми вилучили буквально з тіла потерпілого 2 кулі. Це калібр 7,62, спеціалізовані набої. Такі набої не випускалися на території України, виробництва Угорщини”, — сказав він.

Наразі правоохоронці намагаються встановити, як набої могли потрапити на територію України.

“Ми намагаємося встановити можливі часові рамки їх ввезення до України та потенційних постачальників. Не виключаємо так само контрабандний шлях їх потрапляння в Україну. Вилучено близько 20 гільз. 12 куль вразили автомобіль, 2 кулі вилучили з тіла потерпілого”, — сказав перший заступник голови МВС.

Замах на Сергія Шефіра

Близько 10-ї години ранку в середу, 22 вересня, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Президент України Володимир Зеленський  зреагував на обстріл автівки свого першого помічника, заявивши, що “відповідь буде сильною”. Він певен, що замах на його першого помічника та близького друга є “реакцією на реальні зміни в державі”.

Згодом сам Сергій Шефір прокоментував інцидент, заявивши, що не розуміє причин. На його думку, замах було скоєно з метою залякування найвищого ешелону влади. Він також пояснив, що їздив службовим неброньованим авто студії “Квартал”, інколи сам керував автівкою, охорони у нього не було, але тепер “примусять узяти”.

Міністр МВС Денис Монастирський уточнив, що водія Шефіра вже прооперували, наразі його життю нічого не загрожує. Він також наголосив, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України.

Народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко заявив, що останнім часом очільник Офісу президента Андрій Єрмак “відтіснив” першого помічника президента Сергія Шефіра.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що причетні до замаху на життя Шефіра відповідатимуть за законом.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента, колишній сценарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”.  Авторський стаж у Шефіра понад 15 років. Він разом з Борисом Шефіром писав для різних команд КВН.

Сергій Шефір та його брат Борис продюсували також дві частини знаменитого серіалу “Слуга народу”  з Зеленським у головній ролі.

Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Зеленського.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомлялося, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.

Дружина Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру в Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.

  • Раніше повідомлялося, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції.
  • Крім того, на День Незалежності Сергія Шефіра привезли на Майдан Незалежності у супроводі поліції.
Теги: Володимир Зеленський, замах, замах, МВС, напад, Сергій Шефір, Угорщина

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