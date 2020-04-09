Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
У четвер, 9 квітня, на вул. Лазурній у Миколаєві автомобіль врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти. У ДТП ніхто не постраждав.
Повідомляють, що в цей момент Ляшка в автомобілі не було.
#Букви зв’язалися із патрульною поліцією Миколаївської області.
“У нас немає такої інформації”, – повідомили #Буквам.
У Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області уточнили, що в такому випадку учасники ДТП могли не звертатися до патрульної поліції з цього приводу.
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