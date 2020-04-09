Автомобіль Volkswagen Passat, який Миколаївська облдержадміністрація надала у розпорядження головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку на час його перебування в місті Миколаєві, потрапив у ДТП.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У четвер, 9 квітня, на вул. Лазурній у Миколаєві автомобіль врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти. У ДТП ніхто не постраждав.

Повідомляють, що в цей момент Ляшка в автомобілі не було.

#Букви зв’язалися із патрульною поліцією Миколаївської області.

“У нас немає такої інформації”, – повідомили #Буквам.

У Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області уточнили, що в такому випадку учасники ДТП могли не звертатися до патрульної поліції з цього приводу.