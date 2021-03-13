Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що автівка Toyota Land Cruiser, якою він користується, відсутня в декларації, оскільки вона була придбана протягом останнього року і належить його дружині.

Про це нардеп заявив сьогодні на пресконференції за підсумками XI з’їзду партії, інформують #Букви.

Йдеться про автомобіль, який народний обранець напередодні припаркував із грубими порушеннями в центрі Києва. У декларації Арахамії за 2019 рік цього транспортного засобу немає.

У нього взагалі, якщо вірити декларації, немає автівки. Задекларовано лише Mercedes-Benz GLS350, оформлений на дружину.

Проте Арахамія сьогодні запевнив, що внесе Toyota Land Cruiser у декларацію за 2020 рік.

“Це машина, якою володіє моя дружина. Вона була придбана цього року. І в наступній декларації, яку ми здаємо до першого квітня, ви все побачите”, – запевнив нардеп.

“Якби я на себе купував, то я мав би повідомити одразу протягом 15 днів. А якщо це члени родини, то вони подають декларацію раз на рік”, – додав Арахамія.

(На відео – з 4 год. 35 хв.)