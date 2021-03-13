Про це нардеп заявив сьогодні на пресконференції за підсумками XI з’їзду партії, інформують #Букви.
Йдеться про автомобіль, який народний обранець напередодні припаркував із грубими порушеннями в центрі Києва. У декларації Арахамії за 2019 рік цього транспортного засобу немає.
У нього взагалі, якщо вірити декларації, немає автівки. Задекларовано лише Mercedes-Benz GLS350, оформлений на дружину.
Проте Арахамія сьогодні запевнив, що внесе Toyota Land Cruiser у декларацію за 2020 рік.
“Це машина, якою володіє моя дружина. Вона була придбана цього року. І в наступній декларації, яку ми здаємо до першого квітня, ви все побачите”, – запевнив нардеп.
“Якби я на себе купував, то я мав би повідомити одразу протягом 15 днів. А якщо це члени родини, то вони подають декларацію раз на рік”, – додав Арахамія.
(На відео – з 4 год. 35 хв.)
- 12 березня поруч з Офісом президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій у Києві помітили авто голови фракції “Слуги народу” в парламенті Давида Арахамії, припарковане з грубими порушеннями (на пішоходному переході під світлофором).
- За таке порушення Давида Арахамію оштрафували на 510 гривень.
- Згодом Давид Арахамія перепросив за те, що припаркував свій незадекларований Land Cruiser на пішохідному переході. Однак при цьому він поскаржився на відсутність особистого водія та погану роботу київських комунальників.