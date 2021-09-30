Про це повідомила пресслужба міськради.

“В міській раді схвалили Програму сприяння запобігання та ефективній протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19. Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватись від COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1,2 млн гривень буде виділено на проведення акції “Вакцинуйся. Збережи життя”.

Для розіграшу влада закупить автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів та 15 телевізорів.

Участь в акції мають право взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації, тобто отримали дві дози препарату.

  • Раніше повідомлялось, що повністю вакциновані жителі Вінниці зможуть виграти автомобіль Toyota Corolla, 50 телевізорів та 50 велосипедів.