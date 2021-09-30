Мукачівська міська рада розіграє серед вакцинованих проти коронавірусу мешканців авто, електросамокати, велосипеди та телевізори.

Про це повідомила пресслужба міськради.

“В міській раді схвалили Програму сприяння запобігання та ефективній протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19. Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватись від COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1,2 млн гривень буде виділено на проведення акції “Вакцинуйся. Збережи життя”.

Для розіграшу влада закупить автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів та 15 телевізорів.

Участь в акції мають право взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації, тобто отримали дві дози препарату.