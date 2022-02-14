Послуга авто на прокат тільки починає набирати популярність в Україні, але її необхідність підтверджують навіть ті, хто зроду не сідав за кермо. Зростаючий інтерес до такого типу пропозиції також викликає збільшення кількості запитів, пов’язаних з орендою автомобіля.

Ми опитали представника компанії BLS в Києві, які пропонують авто на прокат. Відповіді на популярні запитання викладені нижче.

Умови оренди

Перше за популярністю запитання, яке найчастіше чують менеджери — що потрібно мати, щоб орендувати автомобіль та які умови мають бути дотримані. Автомобіль можуть орендувати люди, яким виповнилося 21 рік і які мають водійські права не менше одного року. При підписанні договору ви також повинні мати при собі другий документ, що підтверджує вашу особу – це може бути посвідчення особи або паспорт.

Також лунає популярне питання: чи можуть люди, які не мають українського громадянства, користуватися послугами оренди? Можна, але в цьому випадку може виявитися, що за орендований автомобіль буде стягнуто заставу. Чим вище вартість автомобіля, тим більшу заставу буде нараховано.

Все більше людей також запитують, чи можна орендувати автомобіль з водійськими правами, виданими не в Україні? В такому випадку водій має мати міжнародні водійські права.

Доставка авто

Друге за частотою питання: чи потрібно забирати автомобіль із головного офісу компанії, чи може, його можна доставити в обране місце. У відповідь на це залежить від політики компанії. Як правило, авто забирають із головного офісу. Однак ви також можете домовитися про те, щоб забрати свій автомобіль з аеропорту чи залізничного вокзалу. Потім формальності вирішуються з працівником в обраному місці. Слід пам’ятати, що якщо ми хочемо, щоб автомобіль доставили в інше місце, це може бути додатковою послугою.

Як повернути авто?

Перед винаймом автівки із клієнтом завжди зв’язується працівник прокату і узгоджує місце повернення транспортного засобу. Працівник має з ним готовий договір і підготовлений акт прийому-передачі транспортного засобу, в якому зазначаються всі зауваження щодо стану орендованого автомобіля. Всі документи підписуються при передачі автомобіля.

Наймачами часто піднімається питання палива. Найчастіше уточнюють, як компанія займається заправкою. Як правило, позичальник має повернути автомобіль з такою ж кількістю пального, яке було використано в кредит.

Як поводитися при ДТП?

Також багатьом людям важливо прояснити питання, пов’язані з аваріями, які іноді трапляються при оренді автомобіля. Найпоширенішим питанням є що робити в цьому випадку? Про пошкодження необхідно якомога швидше повідомити компанію та викликати відповідні служби.

Обговорюючи ДТП, варто згадати ще одне поширене запитання – чи потрібно оформляти додаткову страховку автомобіля? Страховка не є обов’язковою, але вона дозволяє клієнтам уникнути оплати витрат на ремонт автомобіля в разі аварії чи інших пошкоджень.

Запитання, яке також виникає у зв’язку з ДТП – “що робити, коли машина вже не придатна до руху”? У цьому випадку компанія з прокату авто надішле вам автомобіль на заміну, який дозволить продовжити подорож.

Авто крісла для дітей та інше обладнання

Клієнти дуже часто хочуть знати, чи можна орендувати додаткове обладнання. Зазвичай питання стосуються автокрісел, які мають підвищити безпеку дітей під час водіння. Пропозиція оренди передбачає можливість оренди додаткових аксесуарів, у тому числі автокрісел для дітей різного віку. Ви також можете орендувати автомобільну навігацію, що значно полегшить подорож, коли рухаємося невідомим маршрутом.

Якщо у майбутнього клієнта залишилися питання, він може переглянути розділ FAQ, тобто запитання та відповіді, які мають бути на кожному сайті компанії з прокату авто.