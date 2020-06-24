Про це повідомив активіст і виконавчий директор організації ARC.ua Станіслав Грещишин на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у вівторок Супрун заявила про спробу налякати її. За її словами, біля будинку Супрун невідомий чоловік вкрай зухвало намагався її сфотографувати, пхаючи телефон в обличчя. Після цього чоловік побіг і сховався в автівці, яка виїхала з боку офісу глави політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

“Мені вдалося сфотографувати цей автомобіль. Усередині, крім інших, сидів чоловік дуже схожий на колишнього депутата ВРУ Костянтина Яринича від БПП, зараз члена партії “Європейська Солідарність”, – розповіла Супрун.

Вона також додала, що Яринич є кандидатом на пост глави Національної служби здоров’я України, “якого проштовхує на цю посаду міністр охорони здоров’я Максим Степанов, щоб мати в цій інституції” свою людину”.

“Добрі люди допомогли встановити власника автівки. якою вчора втекла людина, що в грубій формі тикала Уляні телефон в обличчя ніби намагаючись зробити фото. Це депутат ОПЗЖ Мамоян Суто Чолоєвич. Ця машина в його декларації за 2019 рік”, – зазначив Грещишин.

Він додав, що Яринич не спростував, що це він в автівці.

Яринич, і собі, заперечує свою причетність до цього інциденту.

“На фото чітко видно, що поруч немає водія, начебто спеціально постановочно підготувались, щоб Супрун вдалося з правильного ракурсу сфотографувати. Якби в автівці був я, ця пані б продемонструвала вам набагато більше, але вона начебто просто мирно робила фото. Чому не зняла відео, могла б й інтерв’ю взяти. По-друге, зрада скасовується. Я ніколи не був знайомий з паном Медведчуком, як наслідок, не був у нього в гостях. Я вільна людина і можу пересуватися по місту де завгодно, навіть якщо поруч квартири колишніх чиновників або офіс чинного депутата. По-третє, у мене немає й ніколи не було охоронців. І це попри ті погрози, які я вже вчора звечора почав отримувати у свою адресу від “супрунят”, – написав він.

Колишній депутат також додав, що його адвокати готують позов до суду щодо наклепу.