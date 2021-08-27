Про це заявив міський голова Сергій Моргунов, повідомили у Вінницькій міській раді.

“Наше завдання – не допустити, щоб ми опинились у “червоній” зоні. Щоб у нас працювали всі підприємства критичної інфраструктури, магазини, транспорт. Щоб діти ходили у школи, а не навчалися онлайн. Бо, на жаль, дистанційне навчання призводить до погіршення якості освіти. Ми всі повинні бути відповідальні за себе та своїх рідних і в цілому за Вінницю. Вчора я зустрічався з Радою підприємців, на засідання якої також були запрошені керівники ринків та великих підприємств. Серед них розуміння є, деякі колективи вакциновані на 95%. Але в цілому по місту зараз повний курс імунізації 2 дозами вакцини пройшли лише біля 12% дорослого населення (36,6 тис. осіб). Я вважаю, що це невідповідально по відношенню до громади в цілому”, – зазначив Моргунов.

Він додав, що важливо не лише створити комфортні умови для проходження імунізації проти COVІD-19, а й мотивувати тих жителів громади, які вже зробили цей відповідальний крок. Та заохотити людей, котрі цього з якихось міркувань ще не зробили.

“Тих людей, які вакцинуються, ми хочемо заохотити. Тому проведемо акцію із розіграшами в кілька етапів 100 цінних подарунків. Це велосипеди та телевізори і суперприз – автомобіль”, – повідомив очільник міста.

Зокрема, акція “Вакцинуйся. Збережи життя” проходитиме у Вінниці з початку вересня і по 31 грудня. Для того, щоб всі охочі змогли взяти у ній участь, розіграші призів будуть проводити тричі: 19 жовтня, 15 листопада та 17 грудня.

Реєстрація учасників акції має розпочатись 1 вересня і завершиться: для першого розіграшу – 17 жовтня, для другого розіграшу – 13 листопада, для третього розіграшу – 15 грудня.

Вінничани, які взяли участь в першому розіграші, але не виграли призів, автоматично стають учасниками другого та третього розіграшів. Переможців акції визначать за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників.

19 жовтня та 15 листопада буде розіграно по 15 телевізорів та 15 велосипедів. А 17 грудня – 20 телевізорів, 20 велосипедів та суперприз – автомобіль Toyota Corolla.

Долучитись до акції зможуть жителі Вінницької міської територіальної громади віком від 16 років, які мають декларацію із сімейним лікарем і котрі пройшли повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини від COVID-19, дозволеної для використання на території України Міністерством охорони здоров’я України).

Щоб стати учасником акції, потрібно буде зареєструватися на офіційному сайті Вінницької міської ради на сторінці “Вакцинуйся. Збережи життя”. Також можна буде звернутись із письмовою заявою до будь-якого відділення ЦНАП “Прозорий офіс” Вінниці.