Про це повідомляє видання Bussiness Insider.

Протягом останніх кількох років Tesla дозволяла покупцям повернути свої машини упродовж 7 днів після доставлення, отримавши при цьому повну суму її вартості назад. Задля цього треба було виконати лише дві умови: на транспортному засобі мало не бути пошкоджень і на одометрі — понад 1000 миль.

Генеральний директор Ілон Маск ще навесні поточного року обговорював цю політику компанії в Twitter. Крім того, останніми роками він часто рекламував це правило.

Can order online in 2 mins for home delivery & return in 7 days for full refund https://t.co/46TXqRrsdr

— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2019