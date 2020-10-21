Компанія Tesla, ймовірно, відмовилася від політики, що дозволяла повернути авто впродовж тижня, отримавши назад повну його вартість.

Про це повідомляє видання Bussiness Insider.

Протягом останніх кількох років Tesla дозволяла покупцям повернути свої машини упродовж 7 днів після доставлення, отримавши при цьому повну суму її вартості назад. Задля цього треба було виконати лише дві умови: на транспортному засобі мало не бути пошкоджень і на одометрі — понад 1000 миль.

Генеральний директор Ілон Маск ще навесні поточного року обговорював цю політику компанії в Twitter. Крім того, останніми роками він часто рекламував це правило.

“Можна замовити через Інтернет за 2 хв для доставки додому та повернення через 7 днів для повного відшкодування”, — писав він.

Can order online in 2 mins for home delivery & return in 7 days for full refund https://t.co/46TXqRrsdr — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2019

Ще донедавна інформацію про повернення з повним відшкодуванням можна було побачити на сайті Tesla, про що свідчать дані кешованої версії сайту компанії.

Проте зараз ця сторінка недоступна: під час спроб перейти на неї користувачам пропонують обрати країну та перенаправляє на головну сторінку підтримки.

Tesla не відповіла на запит ЗМІ щодо коментаря. Першим про відповідні зміни на сайті компанії повідомив блог про електрокари Electrek. Джерела блогу підтвердили, що ці зміни на сайті свідчать про те, що Tesla відмовилася від такої політики повернення.