Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Нагадаємо, кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити, адже з 18 березня київський метрополітен закритий на карантин.
Вчора автобуси, трамваї та маршрутки були переповнені. Жителям спальних районів довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги по кілька десятків людей.
Сьогодні ситуація трохи змінилася.
Як і раніше обмеження щодо пасажироперевезень не дотримуються. В автобус забігають більше 20 осіб. Варто відзначити, що впускають людей і без обов’язкових медичних масок.
На зупинках громадського транспорту ситуація погіршилася. Автобуси, які на кінцевій набрали необхідні 20 осіб, проходять повз зупинок і не забирають людей. Кияни скаржаться, що чекають давно і вже дуже багато проїхало автобусів. Деякі люди домовляються і викликають таксі, більшість – продовжують чекати.
“Це гірше, ніж вчора, коли порушували за кількістю людей. Як людям виїхати? Деякі вже годину стоять. Тільки при мені три автобуси проігнорували людей”, – скаржиться киянка.
- З 18 березня через загрозу розповсюдження коронавірусу роботу підприємств ринкової мережі Києва будь-якої форми власності та підпорядкування заборонено. Проте деякі ринки продовжують працювати.
- У зв’язку з закриттям київського метро і обмеженнями на перевезення в наземних видах транспорту, попит на таксі зростає. Однак, перевізники стверджують, що тарифи залишаються незмінними.