Сьогодні в Києві автобуси проходять повз зупинок громадського транспорту і не забирають людей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Нагадаємо, кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити, адже з 18 березня київський метрополітен закритий на карантин.

Вчора автобуси, трамваї та маршрутки були переповнені. Жителям спальних районів довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги по кілька десятків людей.

Сьогодні ситуація трохи змінилася.

Як і раніше обмеження щодо пасажироперевезень не дотримуються. В автобус забігають більше 20 осіб. Варто відзначити, що впускають людей і без обов’язкових медичних масок.

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На зупинках громадського транспорту ситуація погіршилася. Автобуси, які на кінцевій набрали необхідні 20 осіб, проходять повз зупинок і не забирають людей. Кияни скаржаться, що чекають давно і вже дуже багато проїхало автобусів. Деякі люди домовляються і викликають таксі, більшість – продовжують чекати.

“Це гірше, ніж вчора, коли порушували за кількістю людей. Як людям виїхати? Деякі вже годину стоять. Тільки при мені три автобуси проігнорували людей”, – скаржиться киянка.

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