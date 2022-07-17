Італійська урядова криза, яка є великою рідкістю у цій країні, продемонструвала крихкість Європи в умовах викликів російської імперської агресії.

Про це пише журналіст Роджер Коен у колонці американського видання The New York Times, #Букви публікують повний переклад.

Європа зараз бореться зі зростанням цін на енергоносії, падінням валюти, хитким керівництвом і війною в Україні, де час, здається, сприяв авторитарній рішучості Росії над демократичною невизначеністю Заходу.

Ця невизначеність охопила Італію цього тижня, коли прем’єр-міністр Маріо Драгі, символ європейської рішучості проти російської агресії, пішов у відставку у відповідь на популістське повстання в його уряді національної єдності. Його попросили лише попрацювати принаймні до наступного тижня.

“Вчора вони у Москві підіймали келихи, оскільки голову Маріо Драгі подали Путіну на срібному тарелі”, — сказав Луїджі ді Майо, міністр закордонних справ Італії. “Автократії підіймають келихи, а демократії слабшають”.

Європа проходить випробування не лише у своєму єдиному фронті проти Росії, але й у самій стійкості її демократій. Націоналістичні сили, які часто скептично ставляться до Європейського Союзу та тяжіють до Росії, були стримані у великих країнах, але не приборкані.

Оскільки президент РФ Володимир Путін припиняє поставки газу, які покривають третину потреб континенту, наближається зима та невдоволення. Емманюель Макрон і Олаф Шольц, лідери Франції та Німеччини іноді здається, пливуть за течією, коли йдеться про болісну дилему врятувати Україну, не провокуючи ядерної війни з Росією.

“Час — це отрута для Заходу і союзник Путіна”, — сказав один європейський дипломат, який не захотів називати свого імені, оскільки він не мав права говорити публічно. “Проте ми повинні перемогти в цьому випробуванні нашої стійкості”.