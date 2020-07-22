У луцького терориста Максима Кривоша, який напередодні захопив автобус із заручниками, вилучили вогнепальну зброю – автомат Калашников, гранати і, ймовірно, муляж вибухового пристрою.

Про це розповів сьогодні на брифінгу начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков.

“У нього було вилучено вогнепальну зброю, точніше до висновків експерта це “предмети, схожі на вогнепальну зброю”. Це був предмет, схожий на автомат Калашникова, пістолет, кілька гранат, і, на нашу думку, муляж вибухового пристрою. Зараз дослідження проводяться експертами” , – зазначив він.

Данюков уточнив, що зараз Кривош знаходиться в Луцькому СІЗО.

“Зараз проводяться слідчі дії із виявлення зв’язків терориста, місць придбання зброї, можливих спільників. Деякі люди затримані, перевіряється інформація про їхню участь у цьому терористичному акті”, – заявив він.

Начальник ГУ Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, в свою чергу, розповів, що заяви терориста про ще одну вибухівку на території міста були блефом.

“Він блефував. У місті вибухового пристрою не було. Але ми вживали заходів щодо його пошуку. І були знешкоджені декілька предметів, схожих на можливий муляж вибухового пристрою”, – розповів він.

У Кривоша взяли зразки для тестів на наявність у крові алкоголю та наркотиків. Їх будуть робити кілька днів, “але на перший погляд він був тверезим”.

“На перший погляд він не був під впливом наркотиків або алкоголю. Але це може показати тільки аналіз”, – зазначив Крошко.

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.