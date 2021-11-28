Про це повідомляє пресслужба пожежної частини міста Fort Washington у Facebook.

Джерело: Fort Washington Fire Company No. 1 | Facebook

 

Пожежники приїхали на виклик, коли вогонь із задньої частини електроавтомобіля Tesla перекинувся на гараж будинку, поруч із яким він стояв.

Джерело: Fort Washington Fire Company No. 1 | Facebook

Джерело: Fort Washington Fire Company No. 1 | Facebook

Полум’я починало переходити також на самий будинок. Пожежу довелося гасити пів години. Ніхто не постраждав, але невідомо, наскільки серйозними є пошкодження будівлі.

Джерело: Fort Washington Fire Company No. 1 | Facebook

Як заявляють чиновники у коментарі місцевому каналу 6 ABCавтомобіль почав палати під час зарядки акумулятора. Компанія Tesla не прокоментувала цей інцидент.

Це вже не перший випадок пожеж, спричинених несправністю цього електроавтомобіля: згідно з американськими ЗМІ, у липні Tesla почав палати на ходу з пасажирами всередині.