У США в місті Fort Washington (штат Пенсільванія) автомобіль Tesla спричинив пожежу в будинку, поруч із яким він стояв.

Про це повідомляє пресслужба пожежної частини міста Fort Washington у Facebook.

Пожежники приїхали на виклик, коли вогонь із задньої частини електроавтомобіля Tesla перекинувся на гараж будинку, поруч із яким він стояв.

Полум’я починало переходити також на самий будинок. Пожежу довелося гасити пів години. Ніхто не постраждав, але невідомо, наскільки серйозними є пошкодження будівлі.

Як заявляють чиновники у коментарі місцевому каналу 6 ABC, автомобіль почав палати під час зарядки акумулятора. Компанія Tesla не прокоментувала цей інцидент.

Це вже не перший випадок пожеж, спричинених несправністю цього електроавтомобіля: згідно з американськими ЗМІ, у липні Tesla почав палати на ходу з пасажирами всередині.