Автомобілі кортежу Ярославського замивали для знищення слідів — поліція

У поліції заявили, що автомобілі з кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського, які вилучили після смертельної ДТП, замивали для знищення слідів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Харківській області.

Зазначається, що 2 автівки були у Києві для експертизи в межах розслідування ДТП 9 лютого, внаслідок якої загинув чоловік. У процесі огляду транспортних засобів становлено, як заявили правоохоронці, що передню частину, колеса та дно замили.