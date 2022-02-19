Автомобілі кортежу Ярославського замивали для знищення слідів — поліція

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Харківській області.
Зазначається, що 2 автівки були у Києві для експертизи в межах розслідування ДТП 9 лютого, внаслідок якої загинув чоловік. У процесі огляду транспортних засобів становлено, як заявили правоохоронці, що передню частину, колеса та дно замили.
“Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може означати причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди”, – зауважено у повідомленні.
- Нагадаємо, пізно ввечері 9 лютого між Чугуєвом і Харковом сталася ДТП, внаслідок якої загинув пішохід. На місці події слідчі знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Спершу розслідуванням займалася місцева поліція, проте згодом справа перейшла до МВС, ДБР та Офісу Генпрокурора.
- Пізніше з харківського моргу викрали речові докази у справі смертельної ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Зокрема зник одяг пішохода, що загинув.
- Вже через день Нацполіція у Харківській області зреагувала на інформацію ЗМІ про те, що з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи зник одяг чоловіка, який загинув унаслідок ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. За даними поліціянтів, всі речі були “знайдені” у чугуївському морзі.
- Олександр Ярославський прокоментував смертельне ДТП за участі автомобіля з його кортежу. За його словами, перебіг розслідування створює враження, що “винуватця вже обрали”.