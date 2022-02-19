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Автомобілі кортежу Ярославського замивали для знищення слідів — поліція

У поліції заявили, що автомобілі з кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського, які вилучили після смертельної ДТП, замивали для знищення слідів.

Субота, 19 лютого 2022, 19:08
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Фото: пресслужба ГУНП Харківщини

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Харківській області.

Зазначається, що 2 автівки були у Києві для експертизи в межах розслідування ДТП 9 лютого, внаслідок якої загинув чоловік. У процесі огляду транспортних засобів становлено, як заявили правоохоронці, що передню частину, колеса та дно замили.

“Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може означати причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди”, – зауважено у повідомленні.

Фото: пресслужба ГУНП Харківщини

Теги: ГУНП, Денис Монастирський, ДТП, МВС, Олександр Ярославський, розслідування, Харківщина

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