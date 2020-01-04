Про це повідомляє прес-служба “Укравтодору”.
У повідомленні сказано, що в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській та Черкаській областях прогнозується туман, тоді як на решті території країни без опадів.
Ожеледиця зафіксована на деяких ділянках доріг в Закарпатській та Дніпропетровській областях, а також на перевалочних ділянках доріг в Ужоцькому.
“Виконуються роботи по обробці проїжджої частини доріг спеціальними матеріалами. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів в русі не зафіксовано. Для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 115 одиниць техніки і 127 робочих”, – зазначили в “Укравтодорі”.
- Через аномально теплу погоду, яка спостерігалася в грудні 2019 року, до Києва досі не завітала метеорологічна зима.
- 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Так, був перевищений навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С. Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців.