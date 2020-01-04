У суботу, 4 січня, автомобілістів попередили про небезпечну ситуацію на дорогах у Дніпропетровській та Закарпатській областях через ожеледицю.

Про це повідомляє прес-служба “Укравтодору”.

У повідомленні сказано, що в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській та Черкаській областях прогнозується туман, тоді як на решті території країни без опадів.

Ожеледиця зафіксована на деяких ділянках доріг в Закарпатській та Дніпропетровській областях, а також на перевалочних ділянках доріг в Ужоцькому.

“Виконуються роботи по обробці проїжджої частини доріг спеціальними матеріалами. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів в русі не зафіксовано. Для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 115 одиниць техніки і 127 робочих”, – зазначили в “Укравтодорі”.