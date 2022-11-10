Японський автоконцерн Mazda передасть російській групі "Соллерс" свою частку у спільному підприємстві у заводі за 1 євро, вийшовши з російського ринку повністю.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що угода здійснена за 1 євро, але передбачає можливість зворотнього викупу японською компанією протягом наступних 3 років. Рішення про передачу частки ухвалили 24 жовтня.

У такий спосіб, концерн зазнає збитків у розмірі $82 млн: “Процедуру передачі буде виконано в найкоротші терміни після схвалення від відповідних органів влади. Угода про передачу включає право Mazda викупити свою частку участі у спільному підприємстві за трансфертною ціною протягом наступних трьох років”, — сказали в Mazda.

Також у “Соллерс Авто” підтвердили, що викупили частку Mazda у спільному підприємстві у Владивостоці: “Готуємо запуск нових продуктів на потужностях майданчика наступного року”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що після російського вторгнення в Україну Mazda припинила постачання складових частин на російський завод.