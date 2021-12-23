У разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це 23 грудня заявив президент РФ Володимир Путін на щорічній пресконференції у Москві.

Під час 4-годинного спілкування з журналістами тема відносин з Україною, як і раніше, була однією з ключових.

Путін не дав чіткої відповіді на запитання британської журналістки, яка поцікавилася, чи готовий Кремль обіцяти, що не здійснить повномасштабного вторгнення в Україну, якщо в обмін отримає від США або НАТО необхідні гарантії безпеки.

“Ясно, що один із найважливіших елементів сьогодні – це стабільність та безпека, забезпечення безпеки на цій ділянці, на цьому напрямку. І ми маємо зрозуміти, як буде забезпечена наша безпека. Тому без жодних хитрощів ми просто прямо порушили питання, що ніякого руху НАТО далі на схід бути не повинно”, – сказав Путін.

Президент РФ зазначив, що Росія хоче “за будь-яку ціну вибудовувати відносини добросусідства з Україною”, але президент України Володимир Зеленський, на його думку, підпав під вплив радикальних настроїв.

“Замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, використовуючи ці настрої в українському суспільстві, президент Зеленський прийшов до влади та замість того, щоб їх виконувати, підпав, як і колишні керівники, під вплив радикальних елементів, як в Україні кажуть, “нациків”, – сказав він.

Щодо врегулювання ситуації на сході України, Путін, як і раніше, наполягав на Мінському форматі перемовин з автономією для Донбасу, виборами та відведенням військ.

“У Мінських угодах написано, що потрібно внести зміни до Конституції України та забезпечити, по суті, автономію – провести вибори, оголосити амністію. Що ми бачимо у проєкті закону про перехідний період? Замість виборів – військова адміністрація, замість амністії – люстрація, замість розв’язання політичних питань – повернення військ у місця постійної дислокації. Що таке повернення військ у місця постійної дислокації? Тобто ввести війська на цю територію без жодних політичних процесів, без будь-яких виборів”.

Також Путін назвав Україну “державою”, до якої “засунули історично російські території” та наголосив, що Україну заснував “Володимир Ілліч Ленін, коли створив СРСР”.

Ключовим переломним моментом у відносинах між двома країнами президент РФ назвав Революцію Гідності.

“Людей убивали та спалювали. Після цього виник Крим. А як ми могли відмовити Севастополю та Криму, людям, які там проживають – взяти їх під свій захист, під крило. Неможливо. Просто нас поставили в ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше”, – сказав Путін.