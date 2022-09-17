Як і очікувалося, компанія внесла значні зміни в Айфон 14. Розрив між стандартними і професійними моделями став ще більш відчутним, що спростило вибір серед них для користувачів, чітко розмежувавши відмінності. Хороші новини стосуються також автономності. Детальніше про них розповімо в статті.

Ємність акумулятора

Новий iPhone 14 отримав збільшену батарею майже у всіх версіях. Це дозволило продовжити час автономної роботи. У моделях Pro воно виросло на 2 години. Ємність акумулятора склала:

у початковій версії-3279 маг;

Pro-3200 маг;

Plus ― 4325 маг;

Про Макс ― 4323 маг.

У всіх версіях відбулося оновлення, крім iPhone 14 Pro Max. Ємність його батареї злегка знизилася. Збільшення потужності акумулятора призвело до потовщення корпусу, так що заради автономності довелося трохи пожертвувати дизайном.

Менш енергоємний чіп

Замислившись про автономність, творці iPhone 14 вирішили збільшити час роботи не тільки за рахунок місткості батареї. Справа в тому, що покоління мобільного зв’язку 5g, гарантуючи високу швидкість, супроводжується посиленим витратою заряду. Конструктори вирішили підійти до проблеми з іншого кінця і впровадили чіпи зі зниженим енергоспоживанням.

Apple відмовилася від серії компонентів 5G, раніше виробленої для неї Samsung, і уклала контракт з TSMC. Нові чіпи займають менше місця і споживають не так багато енергії. В результаті при підключенні до мережі 5G смартфони отримали не тільки високу швидкість інтернет-з’єднання, але і економію заряду. Також енергоефективним виявився новий процесор Apple.

Технологічне забезпечення для економії енергії

Починаючи з iPhone 12, інженери компанії впроваджують в усі моделі функцію Smart Data. Не стало винятком і 14-е покоління. Як заявляли раніше представники Apple, Smart Data-опція, що продовжує життя акумулятора за допомогою штучного інтелекту. При цьому відбувається оцінка потреб 5g, а швидкість, потужність, адаптація використання даних змінюються в режимі реального часу.

Традиційно більш енергоємні Pro і Pro Max отримають можливість продовжити час роботи за рахунок технології ProMotion, яка дозволяє адаптувати частоту оновлення. Змінюючись, вона допомагає знизити витрату енергії. Термін служби батареї тепер також збільшився завдяки інноваційній системі охолодження з випарною камерою.