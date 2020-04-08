Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“В черговий раз керівництво нашої країни висуває ультиматуми від імені МВФ і використовує неконституційні методи, щоб догодити західним кредиторам. Давайте почнемо міняти систему. Я хочу висунути вимоги від імені народу і використовувати всі можливі правові механізми, які залишаються у незалежного позафракційного депутата. Разом з моїми помічниками і командою однодумців ми розробили і внесли 6033 правки. Могли зробити ще більше, просто часу не вистачило. В першу чергу звертаюся до представників влади – не потрібно шукати на мене виходи, навіть не намагайтеся якось домовитися! Особливих розумників прошу не фантазувати, як мене не допустити до Верховної Ради “, – написав Поляков.

Він також назвав свої умови.

“Ми ж повинні колись почати жити в чесній і правовій державі, тому відкрито говорю Вам свої вимоги. Якщо Ви їх готові виконати, я відкличу частину правок, які мають технічний характер. Заради загального блага закрию очі на безграмотність деяких депутатів! Сподіваюся, що до кінця каденції Ви навчитеся писати нормальні документи”, – зазначив він.

Ось ключові вимоги Полякова:

– перегляд прийнятого закону про ринок землі. Він повинен відповідати національним інтересам, бути узгодженим з аграріями та отримати підтримку громадськості;

– відкласти реалізацію другого етапу медичної реформи. Потрібно створити нову концепцію з урахуванням тих проблем, які ми переживаємо під час епідемії після досягнень всіх попередніх “реформаторів” за останні 29 років;

– скасувати “антифопівські закони”, які просто знищують малий та середній бізнес в Україні в той момент, коли ці люди роблять для нашого бюджету основну додану вартість.

“Якщо влада погодиться прийняти озвучені мною вимоги аграріїв, медиків і підприємців, я відкличу технічні правки. Залишаться тільки ті моменти, які для мене є принциповими. Я не хочу, щоб наш народ став заручником Національного банку України, який буде стояти вище закону. Що стосується пана Коломойського, мені повністю байдужа його доля. Більш того, якби законопроєкт був розроблений таким чином, щоб тільки заборонити повернення банків попереднім власникам, а не перетворити Національний банк в настоящ його рейдера – я б відразу підтримав такий варіант. Пан Зеленський, поки Ви озвучуєте вимоги МВФ, я озвучую вимоги українського народу”, – резюмував нардеп.

Загалом до законопроєкту про банківський закон внесли вже понад 16 тисяч правок.