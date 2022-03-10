Канадський репортер та режисер Крістіан Боріс нещодавно розпочав продаж стікерів та футболок з зображенням Мадонни з українською символікою, яка тримає у раках джавелін. Свій мем Боріс назвав "Святим Джавеліном".

Про це йдеться у дописі Крістіана Боріса у Twitter.

За його словами, з початку продажу він уже заробив понад мільйон доларів США. Ці кошти Крістіан Боріс обіцяє направити на допомогу українцям, які стали жертвами війни.

“Я вже передав першу частину коштів благодійній організації Help Us Help. Гроші безпосередньо будуть відправлені на допомогу жертвам війни в Україні”, – написав журналіст.

Боріс додав, що ця ситуація – вагомий доказ того, що меми корисні для світу.