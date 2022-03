Про це йдеться у дописі Крістіана Боріса у Twitter.

За його словами, з початку продажу він уже заробив понад мільйон доларів США. Ці кошти Крістіан Боріс обіцяє направити на допомогу українцям, які стали жертвами війни.

“Я вже передав першу частину коштів благодійній організації Help Us Help. Гроші безпосередньо будуть відправлені на допомогу жертвам війни в Україні”, – написав журналіст.