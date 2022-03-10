Про це йдеться у дописі Крістіана Боріса у Twitter.
За його словами, з початку продажу він уже заробив понад мільйон доларів США. Ці кошти Крістіан Боріс обіцяє направити на допомогу українцям, які стали жертвами війни.
“Я вже передав першу частину коштів благодійній організації Help Us Help. Гроші безпосередньо будуть відправлені на допомогу жертвам війни в Україні”, – написав журналіст.
Боріс додав, що ця ситуація – вагомий доказ того, що меми корисні для світу.
- Нагадаємо, у Литовській столиці Вільнюсі за підтримки міської влади з’явилися нові дорожні знаки, що підтримують Україну та закликають громадян Білорусі до спротиву режиму Путіна-Лукашенка.
- Також за результатами соціологічного опитування 57% громадян вважають, що Україна зможе перемогти у війні з РФ вже у найближчі тижні.