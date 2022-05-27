71- річна Ненсі Кремптон-Брофі, авторка есе про те, як вбити свого чоловіка, визнана присяжними винною у вбивстві свого чоловіка.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

25 травня 2022 присяжні визнали Ненсі винною у вбивстві свого 63-річного чоловіка Деніела Брофі, яке вона скоїла 2 червня 2018 року. Письменниця застрелила його у кулінарній школі, де він викладав кулінарію.

Під час зачитування вироку у залі суду Портленду (штат Орегон) Ненсі Брофі не видала жодних емоцій.

За даними прокуратури, Ненсі та Деніел мали борги, а книги письменниці, які вона публікувала самостійно, не набували популярності. Смерть чоловіка могла принести Ненсі понад 1 000 000 доларів, адже Деніел Брофі застрахував своє життя.

Свого чоловіка Ненсі застрелила з 9-мм пістолета Glock. На місці вбивства слідчі виявили дві гільзи калібру 9 мм. Також письменниця, незадовго до скоєння злочину, придбала комплект для складання так званого “пістолету-привиду”, який поліціянти знайшли пізніше.

На суді прокурор заявив, що Ненсі Брофі – єдина людина у якої був мотив для вбивства свого чоловіка. Він наголосив, що основним мотивом були не тільки гроші, а й те, що Деніел не міг забезпечити дружині такий спосіб життя, який вона хотіла.

Однак Ненсі ці звинувачення заперечила, зауваживши, що її фінансове становище було кращим, коли чоловік був живим. Також вона сказала, що не може пригадати всіх подробиць того ранку, коли вбили Деніела, а те, що її мікроавтобус знаходився поблизу кулінарної школи у момент вбивства – лише випадковість.

Щодо придбання зброї, то, за словами Ненсі Брефі, вона була їй потрібна для дослідження, щоб написати нову книгу, а не для вбивства чоловіка.

Однак присяжні не повірили Ненсі. Вони визнали її винною у вбивстві свого чоловіка Деніела. Вже 13 червня остаточний вирок письменниці буде виносити суд. Їй загрожує не менше 25-ти років ув’язнення.