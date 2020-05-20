Про це йдеться в матеріалі онлайн-порталу Tjournal.
Відзначається, що сайт з платною підпискою на контент від авторів, порнозірок і секс-працівників, які розміщували відверті фото і відео, блокує їхні профілі.
Сервіс OnlyFans набрав популярності під час епідемії коронавируса, в той час, коли стриптиз-клуби і порностудії зупинили роботу.
У березні сервіс отримав 3,5 мільйона нових реєстрацій, 60 тисяч з них стали авторами, проте, на піку популярності автори контенту почали скаржитися на блокування.
У той же час адміністрація пояснює те, що сталося помилками і запевняє, що все вирішує такого роду контент.
- Раніше повідомлялось, що бал Met Gala, запланований в цьому році на 4 травня, було перенесено через пандемію коронавірусу, тому організатори вирішили запустити замість нього челлендж в соцмережах.