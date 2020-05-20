Користувачі сервісу OnlyFans, який дозволяв поширювати еротичний контент за передплатою, скаржаться на блокування акаунтів.

Про це йдеться в матеріалі онлайн-порталу Tjournal.

Відзначається, що сайт з платною підпискою на контент від авторів, порнозірок і секс-працівників, які розміщували відверті фото і відео, блокує їхні профілі.

Сервіс OnlyFans набрав популярності під час епідемії коронавируса, в той час, коли стриптиз-клуби і порностудії зупинили роботу.

У березні сервіс отримав 3,5 мільйона нових реєстрацій, 60 тисяч з них стали авторами, проте, на піку популярності автори контенту почали скаржитися на блокування.

У той же час адміністрація пояснює те, що сталося помилками і запевняє, що все вирішує такого роду контент.