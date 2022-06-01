У травні 2022 року український автопарк поповнили 2,5 тисячі нових легкових авто, що удвічі більше проти попереднього місяця. Однак цей показник на 70% менше за результат травня 2021 року.

Про це повідомляє асоціація українських автовиробників Укравтопром.

Лідером травня визнано марку Toyota. Впродовж місяця свою першу реєстрацію пройшли 411 машин цієї японської марки, що на 63% менше, ніж рік тому.

Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з травнем 2021 року зменшився на 73% до 289 шт.

Третю сходинку рейтингу посіла Skoda. За місяць 187 нових авто цього бренду поповнили український автопарк – на 70% менше, ніж торік.

На четвертій позиції із 169 реєстраціями нових легкових авто марка Volkswagen. Відносно свого результату річної давнини реалізація фольксвагенів в Україні впала на 57%.

Замикає п’ятірку лідерів Hyundai – 161 авто (-61%).

Також до десятки найпопулярніших марок травня потрапили:

BMW – 133 шт. (-47%);

Nissan – 119 шт. (-71%);

KIA – 115 шт. (-82%);

Mitsubishi – 109 шт. (-67%);

Mercedes-BENZ – 98 шт. (-63%).

В асоціації зазначили, що бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV4, в активі якого 136 реєстрацій.

Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 14,9 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.