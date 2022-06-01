Про це повідомляє асоціація українських автовиробників Укравтопром.
Лідером травня визнано марку Toyota. Впродовж місяця свою першу реєстрацію пройшли 411 машин цієї японської марки, що на 63% менше, ніж рік тому.
Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з травнем 2021 року зменшився на 73% до 289 шт.
Третю сходинку рейтингу посіла Skoda. За місяць 187 нових авто цього бренду поповнили український автопарк – на 70% менше, ніж торік.
На четвертій позиції із 169 реєстраціями нових легкових авто марка Volkswagen. Відносно свого результату річної давнини реалізація фольксвагенів в Україні впала на 57%.
Замикає п’ятірку лідерів Hyundai – 161 авто (-61%).
Також до десятки найпопулярніших марок травня потрапили:
- BMW – 133 шт. (-47%);
- Nissan – 119 шт. (-71%);
- KIA – 115 шт. (-82%);
- Mitsubishi – 109 шт. (-67%);
- Mercedes-BENZ – 98 шт. (-63%).
В асоціації зазначили, що бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV4, в активі якого 136 реєстрацій.
Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 14,9 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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