Автовиставку в Женеві скасували вдруге через пандемію коронавірусу. Її не буде два роки поспіль.

Про це повідомляється в прес-релізі Фонду Женевського міжнародного автосалону (GIMS).

Планувалося, що шоу мало відбутися в березні 2021 року. Варто зазначити, що з 1947 захід проводився щорічно.

Зазначимо, що на автосалоні в Женеві автовиробники анонсують найяскравіші і найбільш перспективні новинки.

“Автомобільний сектор наразі переживає важку фазу, і учасникам необхідний час, щоб оговтатися від наслідків пандемії. Крім того, далеко не ясно, що нинішня ситуація зі здоров’ям дозволить організувати захід, який приверне більше 600 тисяч відвідувачів і 10 тисяч журналістів наступної весни”, – зазначили організатори.