Про це повідомяє МВС.

“Відтепер ви без проблем можете зареєструвати придбане нове авто прямо в автосалоні та отримати повний комплект документів і номерні знаки без відвідування сервісного центру МВС. Перше авто вже зареєстровано сьогодні за 10 хвилин! Мрії мають надихати та втілюватися легко!” – сказав він.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України ще 16 лютого 2021 року. Тепер покупець нового автомобіля може відразу після придбання отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у стінах автосалону.

Брати участь у державній реєстрації авто можуть суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС. Для цього необхідно отримати доступ та стати користувачем Національної автоматизованої інформаційної системи МВС України.