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Автовиробник Volvo проведе скорочення персоналу у Росії

Автовиробник Volvo Group ухвалив рішення зменшити штат співробітників у РФ. Компанія буде реалізовувати план протягом року, але не виходитиме з російського ринку.

Вівторок, 5 липня 2022, 11:38
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Про це повідомило проросійське видання “Комерсант“.

Завод у Калузі нині перебуває у простої. Компанія виробляла на підприємстві вантажівки Volvo Trucks.

Через ринкові умови, які зазнали змін у РФ, Volvo Group вирішили скоротити персонал з адаптацією операційної діяльності. Протягом року компанія проведе скорочення персоналу у підрозділах. Нині російський офіс визначає його масштаби.

“Поки що рано говорити, що буде далі з виробничими майданчиками Volvo Group у Росії. Компанія не ухвалювала рішення про вихід з ринку”, – заявили в російському офісі.

Поки завод у Калузі продовжуватиме перебувати у простої.

Теги: вихід з ринку рф, вихід компаній з рф, Війна в Україні, війна з Росією, російсько-українська війна, Volvo

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