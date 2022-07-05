Автовиробник Volvo проведе скорочення персоналу у Росії

Про це повідомило проросійське видання “Комерсант“.
Завод у Калузі нині перебуває у простої. Компанія виробляла на підприємстві вантажівки Volvo Trucks.
Через ринкові умови, які зазнали змін у РФ, Volvo Group вирішили скоротити персонал з адаптацією операційної діяльності. Протягом року компанія проведе скорочення персоналу у підрозділах. Нині російський офіс визначає його масштаби.
“Поки що рано говорити, що буде далі з виробничими майданчиками Volvo Group у Росії. Компанія не ухвалювала рішення про вихід з ринку”, – заявили в російському офісі.
Поки завод у Калузі продовжуватиме перебувати у простої.
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