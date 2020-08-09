Про це повідомляє “Єврорадіо”.

“У Мінську автозак в’їхав у натовп протестувальників. Кореспондент повідомляє, що водій автозаку, ймовірно, хотів налякати людей і рухався з великою швидкістю. Один із протестувальників стрибнув на бампер автозаку. Він почав їхати справа наліво. Чоловік потрапив під колеса, його майже розчавили”, – йдеться у повідомленнях.

За даними “МБХ-медіа”, постраждалого забрали в лікарню. Tut.by пише, що інші підбігли на допомогу, але в них кинули світло-шумові гранати. Люди почали кричати “Вбивці!”.

Між тим, сутички у Білорусі продовжуються, у Мінську люди б’ються з ОМОНом, чутно вибухи від світло-шумових гранат.