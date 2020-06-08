В мережі опубліковано безліч фотографій і медіа контенту, де зображені поліцейські, які опускаються, нібито перед протестуючими на одне коліно під час протестів проти расизму, які почалися після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда. Однак значення жесту символічне і безпосередньо пов'язане з рухом проти расизму.

Про це йдеться в матеріалі британського видання Inews.

Положення “встань на одне коліно” стало синонімом антирасизму. Після смерті Джорджа Флойда символізм жесту посилився.

Відзначається, що це давня традиція спортивних зірок ставати на коліно, незважаючи на деякі переконання, що такі дії непатріотичны і що політиці немає місця в спорті.

Таким чином, положення на одному коліні означає жест, який використовується для солідарності руху проти расизму.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.