Європейська комісія підписала меморандум про взаєморозуміння з Азербайджаном. Згідно з ним, до європейських країн постачатимуть щонайменше 20 мільярдів кубометрів на рік до 2027 року.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Єврокомісія домовилася подвоїти імпорт азербайджанського природного газу.

“Сьогодні цим новим Меморандумом про взаєморозуміння ми відкриваємо нову главу в нашому енергетичному співробітництві з Азербайджаном, ключовим партнером у наших зусиллях щодо відмови від російського викопного палива”, — заявила президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський Союз шукав нових постачальників газу через використання Росією енергоносіїв як зброї. За даними ЄК, Азербайджан вже збільшує постачання природного газу в ЄС. Зокрема, буде збільшено з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році.

Раніше повідомляли, що збільшення експорту відбудеться шляхом Південного газового коридору через Трансадріатичний газопровід. У проєкті передбачалося, щоб імпорт газу відбувався на основі “довгострокових, передбачуваних і стабільних контрактів”, які гарантуватимуть безпеку виробників газу. Європейські країни планують зменшити споживання газу приблизно після 2030 року через політику зміни клімату.