Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
Єврокомісія домовилася подвоїти імпорт азербайджанського природного газу.
“Сьогодні цим новим Меморандумом про взаєморозуміння ми відкриваємо нову главу в нашому енергетичному співробітництві з Азербайджаном, ключовим партнером у наших зусиллях щодо відмови від російського викопного палива”, — заявила президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн.
Європейський Союз шукав нових постачальників газу через використання Росією енергоносіїв як зброї. За даними ЄК, Азербайджан вже збільшує постачання природного газу в ЄС. Зокрема, буде збільшено з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році.
Раніше повідомляли, що збільшення експорту відбудеться шляхом Південного газового коридору через Трансадріатичний газопровід. У проєкті передбачалося, щоб імпорт газу відбувався на основі “довгострокових, передбачуваних і стабільних контрактів”, які гарантуватимуть безпеку виробників газу. Європейські країни планують зменшити споживання газу приблизно після 2030 року через політику зміни клімату.
- Нагадаємо, Світовий Конгрес Українців заявив, що подає позов у Канаді, щоб запобігти поверненню турбіни Siemens для обслуговування газопроводу Nord Stream і не допустити подальшого обслуговування російських турбін у Канаді.
- Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти Москви, але вже ясно, що він не обмежуватиме імпорт російського газу, оскільки занадто багато країн-членів не можуть адаптуватися досить швидко.