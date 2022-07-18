Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Єврокомісія домовилася подвоїти імпорт азербайджанського природного газу.

“Сьогодні цим новим Меморандумом про взаєморозуміння ми відкриваємо нову главу в нашому енергетичному співробітництві з Азербайджаном, ключовим партнером у наших зусиллях щодо відмови від російського викопного палива”, — заявила президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський Союз шукав нових постачальників газу через використання Росією енергоносіїв як зброї. За даними ЄК, Азербайджан вже збільшує постачання природного газу в ЄС. Зокрема, буде збільшено з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році.

Раніше повідомляли, що збільшення експорту відбудеться шляхом Південного газового коридору через Трансадріатичний газопровід. У проєкті передбачалося, щоб імпорт газу відбувався на основі “довгострокових, передбачуваних і стабільних контрактів”, які гарантуватимуть безпеку виробників газу. Європейські країни планують зменшити споживання газу приблизно після 2030 року через політику зміни клімату.