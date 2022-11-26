Азербайджан допоможе Україні у постачанні електротехнічного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних атак РФ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів телефонну розмову з міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим. Під час розмови сторони особливу увагу приділили ситуації в українському енергетичному секторі з огляду на масовані російські ракетні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Герман Галущенко наголосив, що внаслідок ракетних обстрілів 23 листопада енергетична система України зазнала серйозних пошкоджень. Зараз енергетики докладають максимум зусиль для ліквідації наслідків атаки та відновлення енергопостачання, насамперед критичної інфраструктури та населення.

Проте масштаби пошкоджень досить значні, тому дуже важливою є допомога міжнародних партнерів, які надають матеріали та устаткування для проведення відновлювальних робіт

У відомстві зауважили, що під час розмови сторони домовилися про співпрацю для допомоги українському енергосектору, зокрема, у постачанні електротехнічного обладнання.

Зазначимо, що у Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв’язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів. За словами президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, українцям нададуть великий та середній автотрансформатор.

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія активізує зусилля та працює з партнерами для надання надзвичайної підтримки Україні, необхідної для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання.

“Ми також звернулися до відповідних компаній у різних країнах із проханням надати важливе високовольтне обладнання Україні”, — сказала фон дер Ляєн.