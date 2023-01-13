Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

“11 січня 2023 р. від ЗАТ “Азеренерджі”, Азербайджанська Республіка, надійшла друга частина допомоги для енергетичного сектору України – 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВт”, – розповіли у відомстві.

Своєю чергою, міністр енергетики України Герман Галущенко висловив особисту подяку своєму колезі, міністру енергетики Азербайджану Парвізу Шахбазову за швидку реакцію та дієву, вчасну підтримку.

У Міненергетики розповіли, що першу партію обладнання з Азербайджану, що містила 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення, вже розподілено між енергетичними компаніями та передано в регіони, які найбільше постраждали від російських атак.

Зазначимо, що 10 грудня 2022 року Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що складається з електрообладнання, вантаж містить 45 силових трансформаторів і 50 генераторів. Обладнання, яке надала компанія Azerenergy, вирушило чотирма вантажівками до України. Вага зазначеного вантажу складала 52,2 тонни. Загальна вартість допомоги склала 1 мільйон 422 тисячі манатів (понад 800 тисяч доларів).

Загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном за час широкомасштабної війни РФ проти України, вже наблизилася до 30 мільйонів манатів (17,5 млн доларів США).

Крім того, протягом останніх 6 місяців різні азербайджанські організації надавали гуманітарну допомогу українцям. Зокрема, на медичну та соціально-психологічну реабілітацію в Азербайджан було доставлено 90 українських дітей, які постраждали від війни й втратили рідних.

Також повністю відновлено зруйновану внаслідок бойових дій школу №12 імені Заріфи Алієвої в місті Ірпінь, а також проведено різні заходи з надання гуманітарної допомоги.