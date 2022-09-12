Про це повідомляє DW.
12 вересня очільник уряду Ізраїлю зустрівся у Берліні з канцлером Олафом Шольцем.
“Ми збираємося взяти участь у зусиллях із заміщення російського газу в Європі”, – зазначив Лапід.
Шольц і собі зазначив, що Німеччина працює над створенням інфраструктури, яка дозволить отримувати сировину від нових партнерів у процесі відмови від російських постачань.
У червні Ізраїль та Єгипет підписали у Каїрі угоду — у присутності голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн — про постачання зрідженого природного газу до Європи. Ізраїль повинен буде переправляти газ до сусіднього Єгипту, там сировину переводитимуть у скраплений стан, після чого – доставлятимуть на танкерах до Європи.
Своєю чергою, в Азербайджані заявили, що до кінця року планують постачити в ЄС на 30% більше природного газу, ніж у 2021 році.
“Загальний обсяг постачань до Європи у 2022 році становитиме 12 млрд кубічних метрів”, – зазначив міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов. До серпня видобуток збільшився майже на 10% і склав 30,6 млрд кубометрів.
У липні Брюссель домовився з Баку про подвоєння імпорту газу з Азербайджану найближчими роками. Існують також плани щодо розширення газового коридору, який проходить через Азербайджан, Грузію, Туреччину та Грецію. Потужність трубопроводу планується збільшити до 20 мільярдів кубометрів на рік.
Євросоюз добре підготовлений до можливого повного припинення РФ постачання газу. Таку заяву зробив 3 вересня єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні на полях економічного форуму в італійському місті Чорнобьйо. Він наголосив, що ЄС активно закачує газ у свої сховища та вживає заходів щодо економії енергії.
Раніше, 2 вересня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн висловилася за введення в Євросоюзі фіксованої максимальної ціни для закупівлі російського газу — так званої “цінової межі”.
- Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив 11 вересня, що країна вжила заходів для забезпечення достатнього постачання енергоносіїв протягом зими на випадок відсутності російського газу.
- Раніше у Reuters зауважили, що нестабільне газопостачання блакитного палива до Європи трубопроводом “Північний потік” може призвести до дефіциту газу в європейських сховищах. Це — неминучий крок до того, щоб почати заходи зі скорочення споживання енергії.
- 2 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ не є надійним постачальником газу.
- Франція звинуватила РФ у використанні енергопостачання як “зброї для війни”, оскільки “Газпром” скоротив постачання до одного з основних комунальних підприємств і підготувався зупинити потік головного трубопроводу до Німеччини.
- Відповідно до внутрішнього звіту, підготовленого для уряду, РФ може зіштовхнутися з тривалішою та глибшою рецесією, оскільки вплив санкцій США та Європи поширюється, завдаючи шкоди секторам, на які країна роками покладалася для підтримки своєї економіки.