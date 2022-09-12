Ізраїльський прем'єр-міністр Яїр Лапід заявив, що низка країн висловили бажання зробити внесок у пом'якшення енергетичної кризи в Європі. Так, Ізраїль зможе постачити в ЄС близько 10% того обсягу газу, який Європа отримала від РФ у 2021 році.

Про це повідомляє DW.

12 вересня очільник уряду Ізраїлю зустрівся у Берліні з канцлером Олафом Шольцем.

“Ми збираємося взяти участь у зусиллях із заміщення російського газу в Європі”, – зазначив Лапід.

Шольц і собі зазначив, що Німеччина працює над створенням інфраструктури, яка дозволить отримувати сировину від нових партнерів у процесі відмови від російських постачань.

У червні Ізраїль та Єгипет підписали у Каїрі угоду — у присутності голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн — про постачання зрідженого природного газу до Європи. Ізраїль повинен буде переправляти газ до сусіднього Єгипту, там сировину переводитимуть у скраплений стан, після чого – доставлятимуть на танкерах до Європи.

Своєю чергою, в Азербайджані заявили, що до кінця року планують постачити в ЄС на 30% більше природного газу, ніж у 2021 році.

“Загальний обсяг постачань до Європи у 2022 році становитиме 12 млрд кубічних метрів”, – зазначив міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов. До серпня видобуток збільшився майже на 10% і склав 30,6 млрд кубометрів.

У липні Брюссель домовився з Баку про подвоєння імпорту газу з Азербайджану найближчими роками. Існують також плани щодо розширення газового коридору, який проходить через Азербайджан, Грузію, Туреччину та Грецію. Потужність трубопроводу планується збільшити до 20 мільярдів кубометрів на рік.

Євросоюз добре підготовлений до можливого повного припинення РФ постачання газу. Таку заяву зробив 3 вересня єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні на полях економічного форуму в італійському місті Чорнобьйо. Він наголосив, що ЄС активно закачує газ у свої сховища та вживає заходів щодо економії енергії.

Раніше, 2 вересня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн висловилася за введення в Євросоюзі фіксованої максимальної ціни для закупівлі російського газу — так званої “цінової межі”.