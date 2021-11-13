Про це йдеться у заяві відомства.
У суботу 13 листопада Вірменія вчинила збройну провокацію у Кельбаджарському районі, що неподалік Нагірного Карабаху.
“Близько опівдня 13 листопада підрозділи вірменських збройних сил з позицій в населеному пункті Йухари Шорджа Баскеркечярського району обстрілюють з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів позиції азербайджанської армії, дислоковані у напрямку населеного пункту Зяйлик Кельбаджарського району”, – наголосили у відомстві.
Станом на 18:00 перестрілка цьому районі ще тривала.
У міноборони Азербайджану додали, що підрозділи армії “вживають адекватних заходів для припинення провокації противника”.
Конфлікт у Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня 2020 року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки й іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.
Рада безпеки ООН закликала Вірменію та Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та терміново відновити переговори.
У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
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