Про це пише видання The Azeri Times.

Зазначається, що так Баку має намір зірвати перевезення військових вантажів між РФ та Вірменією.

“Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків. В результаті російські військові літаки, що перевозять військові вантажі з Вірменії до Росії, змушені пролітати над Іраном і Каспійським морем на шляху до Ростов”, – зазначили у повідомленні.

Натомість ні офіційний Азербайджан, ні РФ не підтвердили цю новину. Водночас російські військові літаки, які летять з Вірменії до РФ, продовжують уникати повітряного простору Азербайджану.