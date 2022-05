Про це пише видання The Azeri Times.

Зазначається, що так Баку має намір зірвати перевезення військових вантажів між РФ та Вірменією.

Натомість ні офіційний Азербайджан, ні РФ не підтвердили цю новину. Водночас російські військові літаки, які летять з Вірменії до РФ, продовжують уникати повітряного простору Азербайджану.

Azerbaijan closed its airspace to Russian military airplanes. As a result, Russian military aircrafts carrying military cargo from #Armenia to #Russia forced to fly over #Iran and Caspian Sea en route to Rostov. #Ukraine pic.twitter.com/l3R8A9YBmN

— The Azeri Times (@AzeriTimes) May 1, 2022