Про це пише видання The Azeri Times.
Зазначається, що так Баку має намір зірвати перевезення військових вантажів між РФ та Вірменією.
“Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків. В результаті російські військові літаки, що перевозять військові вантажі з Вірменії до Росії, змушені пролітати над Іраном і Каспійським морем на шляху до Ростов”, – зазначили у повідомленні.
Натомість ні офіційний Азербайджан, ні РФ не підтвердили цю новину. Водночас російські військові літаки, які летять з Вірменії до РФ, продовжують уникати повітряного простору Азербайджану.
Azerbaijan closed its airspace to Russian military airplanes. As a result, Russian military aircrafts carrying military cargo from #Armenia to #Russia forced to fly over #Iran and Caspian Sea en route to Rostov. #Ukraine pic.twitter.com/l3R8A9YBmN
— The Azeri Times (@AzeriTimes) May 1, 2022
- Нагадаємо, Туреччина закрила свій повітряний простір для російських цивільних та військових літаків, що літають до Сирії. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
- Раніше Азербайджан заявив про своє право на території Карабаху, де перебувають «російські миротворці»