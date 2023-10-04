Затриманих експрезидентів доставлено до Баку та порушено проти них кримінальні справи за сепаратизм.

Служба державної безпеки Азербайджану затримала експрезидентів невизнаної республіки Нагірний Карабах Аркадія Гукасяна, який перебував на посту у період з 1997 по 2007 рік, Бако Саакяна (2007-2020), Араїка Арутюняна (2020-2023) і колишнього спікера парламенту республіки Давида Ішханяна.