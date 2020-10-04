Міністерство оборони Азербайджану показало наслідки обстрілу міста Гянджа з боку Вірменії. У свою чергу влада Вірменії заявляє про обстріли столиці Нагірного Карабаху - Степанакерта.

Фото наслідків обстрілу опубліковані на сайті міноборони Азербайджану.

У відомстві повідомляють про те, що від обстрілу постраждали мирні жителі, цивільна інфраструктура і стародавні історичні споруди. При цьому військові чиновники Азербайджану запевняють, що військові об’єкти в місті Гянджа не постраждали.

На кадрах видно зруйновані будівлі міста.

Фото: міноборони Азербайджана

Міністр оборони Азербайджанської Республіки генерал-полковник Закир Гасанов заявив: “Відкриття вогню з території Вірменії по території Азербайджану носить явно провокаційний характер і розширює зону бойових дій”.

Вірменська агенція Aysor, повідомляє про обстріл столиці Нагірного Карабаху – Степанакерта – азербайджанськими збройними силами.

А президент невизнаного Нагірного Карабаху закликав Азербайджан припинити обстріли. “Якщо хто не зрозумів мого попередження, то це був не жарт. З метою знищення військових об’єктів в місті Гянджа за моїм наказом армія оборони Арцаха завдала кілька ракетних ударів. На даний момент я наказав припинити вогонь, щоб уникнути жертв серед цивільного населення”, – заявив Араік Арутюнян.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.