Про це йдеться у повідомленні міноборони Азербайджану.

Так, Закір Гасанов направив листа із співчуттями міністру оборони РФ Сергію Шойгу, в якому підкреслив, що трагічний інцидент був випадковим.

У листі йдеться: “Глибоко засмучений звісткою про трагічний інцидент Мі-24, який здійснив політ в безпосередній близькості до вірмено-азербайджанського державного кордону, де вертольоти ВПС Російської Федерації раніше не були помічені, в темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, в той час як в зоні вірмено-азербайджанського нагірно-карабахського конфлікту тривають активні бойові зіткнення. Приносимо вибачення російській стороні у зв’язку з даними трагічним інцидентом, який носить характер випадковості і не був спрямований проти російської сторони”.

Аварію вертольота підтвердило міноборони Росії. Там заявили, що машину збили з землі з переносного зенітно-ракетного комплексу поблизу кордону з Азербайджаном. Вертоліт супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази, дислокованої в Гюмрі. У міноборони РФ відзначили, що вертоліт збили поза зоною бойових дій.

В результаті аварії загинули два члени екіпажу, третій отримав травми середнього ступеня тяжкості.