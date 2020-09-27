Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратура Азербайджану в Facebook.
Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про зростання числа постраждалих серед цивільного населення до 19 осіб в результаті артилерійських обстрілів з вірменської сторони в зоні карабаського конфлікту.
“З великим жалем повідомляємо, що в результаті артилерійського обстрілу вірменськими збройними силами мирного населення Азербайджану загинули житель села Гашалти Нафталанського району Гурбанов Ельбрус Іса оглу і 4 члени його сім’ї”, – повідомили в Генпрокуратурі.
“Число постраждалих серед цивільних осіб в даний час складає 19 осіб. Вони перебувають у лікарнях”, – додали в пресслужбі відомства.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
- Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан почав авіаційну і артилерійську атаку.
- Влада Вірменії ввела військовий стан і оголосили загальну мобілізацію у зв’язку із загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі.