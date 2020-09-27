Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про загибель п'яти членів однієї сім'ї в результаті загострення ситуації.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратура Азербайджану в Facebook.

Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про зростання числа постраждалих серед цивільного населення до 19 осіб в результаті артилерійських обстрілів з вірменської сторони в зоні карабаського конфлікту.

“З великим жалем повідомляємо, що в результаті артилерійського обстрілу вірменськими збройними силами мирного населення Азербайджану загинули житель села Гашалти Нафталанського району Гурбанов Ельбрус Іса оглу і 4 члени його сім’ї”, – повідомили в Генпрокуратурі.

“Число постраждалих серед цивільних осіб в даний час складає 19 осіб. Вони перебувають у лікарнях”, – додали в пресслужбі відомства.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.